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2023
https://1prime.ru/business/20230425/840467681.html
Мантуров рассказал о сделке по продаже российского завода Volkswagen
Бизнес
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Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру "Авилон" утверждены, она находится на завершающей стадии, сообщил журналистам вице-премьер — глава... ПРАЙМ, 25.04.2023
авто, бизнес, новости, россия, денис мантуров, volkswagen, авилон, продажа бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Логотип Volkswagen
© flickr.com/ Gerry Lauzon
ТАШКЕНТ, 25 апр — ПРАЙМ. Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру "Авилон" утверждены, она находится на завершающей стадии, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Комиссия (правительственная — ред.) Соответственно, утверждены параметры сделки и завершается реализация сделки между "Авилоном" и Volkswagen. Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которыми "Авилон" будет организовывать производство", — сказал он, отвечая на вопрос о сделке.