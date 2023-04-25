ТАШКЕНТ, 25 апр — ПРАЙМ. Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру "Авилон" утверждены, она находится на завершающей стадии, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Четыре зарубежных автопроизводителя продали российские активы

"Комиссия (правительственная — ред.) Соответственно, утверждены параметры сделки и завершается реализация сделки между "Авилоном" и Volkswagen. Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которыми "Авилон" будет организовывать производство", — сказал он, отвечая на вопрос о сделке.