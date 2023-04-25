МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Договоры страхования автогражданской ответственности в рамках международной системы "Зеленая карта" между Россией и Евросоюзом, а также Швейцарией и Великобританией прекратят свое действие с 1 июня, напомнила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА). Четыре зарубежных автопроизводителя продали российские активы

"С 1 июня 2023 года прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных Российским союзом автостраховщиков с бюро и союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании, положениями которых предусмотрено взаимное признание страховых сертификатов "Зеленая карта". До указанной даты "Зеленые карты" работают в обычном порядке", — сказано в сообщении.

Для проезда по территории ЕС, Швейцарии и Великобритании после 31 мая на транспортных средствах, которые зарегистрированы, водителям нужно будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Для передвижения с 1 июня по территории РФ на транспортных средствах, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО, уточняют в РСА.

Для поездок в другие страны системы, в том числе в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, "Зеленые карты" действуют без ограничений, заключили там.