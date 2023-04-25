ТАШКЕНТ, 25 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%, при этом по итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровня инфляции, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Медведев оценил решение Байдена баллотироваться в президенты в 2024 году

"В среднем на 2%", — сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте, отвечая на вопрос о повышении цен на Lada с 1 мая. Также в мае "АвтоВАЗ" введет предельные цены на продажу автомобилей Lada в своей дилерской сети, нововведение будет жестко контролироваться вплоть до расторжения контракта в случае нарушений, подчеркнул Соколов.

"Мы, естественно, инфляционно поднимаем цены — все поднимают. И тарифы поднимаются, все растет в соответствии с инфляцией. Но мы взяли курс поднять ниже, чем инфляция, и действуем в соответствии с этим утвержденным финансовым планом", — пояснил глава автозавода.

По словам Соколова, стоимость компонентов, запчастей и сырья в связи с ростом курса выросла и у поставщиков, и у субпоставщиков компании, что не может не транслироваться в цену автомобиля. Тем не менее "АвтоВАЗ" останется в рамках инфляции: согласно последнему прогнозу Минэкономразвития она ожидается на уровне 5,3%.

Также комментируя цены, топ-менеджер отметил, что себестоимость автомобилей Lada на данный момент довольно высокая. Частично это обратная сторона медали высокой локализации Lada. "Локализация хороша для технологического суверенитета, но с точки зрения цены на конкретный локализуемый компонент — она отрицательно отражается на себестоимости. При локализации вкладывается инвестиционная составляющая, плюс рынок сбыта этого локализованного компонента ограничен российским рынком", — пояснил Соколов.

"Как правило, приходится локализовать именно те компоненты, которые проставлялись глобальными поставщиками на весь мировой рынок, а он, как известно, у нас подходит плюс/минус к 80 миллионам штук. И соответственно понятно, что если мы локализуем на 600 тысяч штук, то себестоимость этого компонента возрастает, поэтому локализация, к сожалению, имеет обратную сторону — она ведет к удорожанию компонентов, запчастей, из которых собирают автомобили", — добавил он.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

"АвтоВАЗ" в мае введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети, нововведение будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта в случае превышения установленного потолка цен, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Мы разворачиваем немного вектор нашей политики в области продаж автомобилей… Мы уже подготовили соответствующую программу с механизмом контроля, которую будем реализовывать по отношению к дилерам — устанавливаем предельные цены. То есть теперь дилеры, получив от "АвтоВАЗа" автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена "АвтоВАЗом". Возможность применения такой нормы дает нам антимонопольное законодательство", — сказал он в кулуарах выставки "Иннопром" в Ташкенте.

"Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров", — добавил он, уточнив, что нововведение вступит в силу в мае, после повышения цен на машины бренда на 2%.

Сейчас у "АвтоВАЗа" в РФ насчитывается 308 официальных дилерских центров, уточнил Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).