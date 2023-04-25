ТАШКЕНТ, 25 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по возможной сборке новых моделей под брендом Lada на трех своих заводах, рассчитывает прийти к договоренности уже в этом году, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. СМИ отметили разницу цен на продукты в супермаркетах Австрии и Германии

"Мы с несколькими крупнейшими китайскими партнерами ведем переговорный процесс. И я очень рассчитываю, что этот процесс будет успешно финализирован по всем направлениям. У нас в качестве актива и временно свободных мощностей есть не только площадка в Санкт-Петербурге. Есть площадка в Ижевске. И даже есть сборочное производство, непосредственно в Тольятти, там, где раньше производилась Сhevrolet Niva (бывший завод GM-Avtovaz — ред.)", — сказал Соколов в кулуарах выставки "Иннопром" в Ташкенте.

"Три площадки, три партнера", — сказал он, отвечая на вопрос о количестве компаний, с которыми ведутся переговоры.

Соколов также добавил, что "АвтоВАЗ" рассчитывает договориться с новыми партнерами о сборке уже в 2023 году. "Конечно, в этом году", — сообщил он, отвечая на уточняющий вопрос.

Соколов подчеркнул, что новые модели, производство которых обсуждается с китайскими партнерами, планируется выпускать под брендом Lada. "При этом никому не собираемся пускать пыль в глаза. Мы говорим о том, что сегодня это китайский продукт, но при этом, с учетом возможностей "Автоваза", его инжинирингового центра, в котором работают 3,5 тысячи специалистов, мы семимильными шагами будем двигаться к локализации этого автомобиля", — добавил он.

Речь также идет о сборке принципиально новых моделей, даже для самого Китая. "Мы хотим дать нашим клиентам самые современные продукты, некоторые из которых пока даже не сертифицированы в самом Китае", — уточнил топ-менеджер.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).