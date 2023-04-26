МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Спрос на электромобили в мире сильно растет — в текущем году ожидается рост продаж на 35%, до 14 миллионов машин, их доля на автомобильном рынке увеличится до 18% с 14% в 2022 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты назвали самое удачное время для экономной зарядки электромобиля

"Мировые продажи электромобилей в этом году достигнут очередного рекорда, увеличив свою долю на общем автомобильном рынке почти до одной пятой и возглавив масштабные преобразования в автомобильной промышленности, которые окажут влияние на энергетический сектор, особенно на нефтяной", — говорится в докладе.

"В 2022 году в мире было продано более 10 миллионов электромобилей, а в этом году ожидается рост продаж еще на 35% и достижение 14 миллионов. Такой сильный рост означает, что доля электромобилей на общем автомобильном рынке выросла до 14% в 2022 году с 4% в 2020 году, а в этом году, согласно последним прогнозам МЭА, вырастет еще больше — до 18%", — также сообщают в МЭА.

Агентство ожидает, что использование электромобилей позволит избежать потребности в нефти в объеме не менее 5 миллионов баррелей в день к 2030 году.

МЭА также отмечает, что наибольшее количество продаж электромобилей на сегодняшний день приходится на Китай (60%), второе место занимает Европа, тройку лидеров замыкают США.