МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские сенаторы на заседании в среду одобрили закон о ратификации соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС. Вице-премьер Белоруссии призвал создать альтернативу SWIFT в рамках ЕАЭС

Соглашением определяются требования к аудиторам, предусматриваются положения о реестре аудиторских организаций и аудиторов (ведётся на русском языке и на госязыках государств-членов ЕАЭС), о стандартах аудиторской деятельности, говорится в заключении международного комитета Совфеда.

"Соглашением определено, что аудиторская организация, индивидуальный аудитор, аудитор несут ответственность за нарушение требования законодательства государств — членов ЕАЭС об аудиторской деятельности в соответствии с законодательством государства — члена ЕАЭС, на территории которого совершено нарушение", — отмечают в комитете.

По условиям соглашения государство-член ЕАЭС может устанавливать дополнительные требования к осуществлению аудиторской деятельности.

Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза было подписано в Москве 19 апреля 2022 года с целью формирования единых подходов к регулированию аудиторской деятельности в государствах-членах ЕАЭС.