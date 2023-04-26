С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — ПРАЙМ. Выпуск первого автомобиля под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в середине июня, а до конца 2023 года "АвтоВАЗ" выпустит на этой площадке 10 тысяч машин, сообщил губернатор города Александр Беглов. Глава "АвтоВАЗа" рассказал о планах по завоеванию рынка Узбекистана

"Концерн "АвтоВАЗ" выпустит первый серийный автомобиль Lada на площадке бывшего завода Nissan уже в середине июня. До конца года с конвейера сойдут 10 тысяч автомобилей, в последующие 2 года выпуск увеличится до 30 тысяч в год, и мы не будем уже ни от кого зависеть, сами будем выпускать автомобили", — сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами городского парламента.

По его словам, на площадке в Петербурге планируется выпускать три модели (два внедорожника и седан).

Как сообщил накануне президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, новое семейство автомобилей Lada, сборка которых начнется на заводе компании в Санкт-Петербурге, получит название X-Cross.

В конце марта в "АвтоВАЗе" информировали, что производство на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать в мае-июне.

В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение 6 лет.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).