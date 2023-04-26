МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Первый магазин ушедшего из России бренда одежды Zara (принадлежит испанской группе Inditex) под названием Maag открылся в Москве, сообщается на официальном сайте бренда. Рост круизных перевозок в РФ в 2022 году достиг 50 процентов

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о том, что российские власти 30 марта одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". Магазины, принадлежавшие Inditex, откроются в России под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.

Согласно информации на сайте, сегодня открылся магазин на улице Кузнецкий мост.

Inditex — один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви. В России группа была представлена магазинами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ из-за начавшейся военной операции на Украине.