МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies продаст Suncor весь свой пакет акций канадского подразделения — TotalEnergies EP Canada — за 5,5 миллиарда канадских долларов (4,1 миллиарда долларов США), следует из пресс-релиза компании. В Кремле назвали цель указа внешнем управлении иностранными активами

"После объявления о выходе из своих канадских активов компания TotalEnergies получила несколько предложений, среди которых было предложение от Suncor Energy Inc. о приобретении всего пакета акций TotalEnergies EP Canada Ltd.; это предложение было принято в течение последнего месяца", — говорится в сообщении.

Согласно подписанному соглашению, Suncor приобретет все акции TotalEnergies EP Canada Ltd за 5,5 миллиарда канадских долларов (4,1 миллиарда долларов США). Впрочем, возможны и дополнительные платежи, которые при определенных условиях могут составить максимум 600 миллионов канадских долларов (около 450 миллионов долларов США).

Уточняется, что продажа произойдёт при условии отказа партнеров TotalEnergies EP Canada Ltd от преимущественного права покупки и соблюдения обычных условий в частности, необходимого одобрения со стороны государственных органов. При успехе TotalEnergies и Suncor планируют завершить продажу к концу следующего квартала.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.

Suncor Energy — канадская интегрированная энергетическая компания, базирующаяся в Калгари, провинция Альберта.