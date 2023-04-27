МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Городские кроссоверы "Москвич 3" стали доступны для аренды в московском каршеринге BelkaCar, стоимость минуты начинается от 11,6 рублей, говорится в сообщении автопроизводителя. Дилеры рассказали, когда в Крыму появится "Москвич 3е"

"Автомобили "Москвич" постепенно становятся частью транспортной системы Москвы. В марте "Москвичи" появились в сервисе такси одного из крупнейших агрегаторов, а сегодня они стали доступны для клиентов в столичном каршеринге — сервисе BelkaCar", — отметил гендиректор завода Дмитрий Пронин.

В аренду стал доступен "Москвич 3" в комплектации "Стандарт" с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил. Новинка оснащена люком с электроприводом, системой запуска двигателя без ключа, датчиком света, климат-контролем и множеством систем помощи водителю.

Новые кроссоверы можно арендовать как в поминутном, так и в пакетных тарифах. Минута стоит от 11,6 рублей, суточная аренда — от 2250 рублей.

"Судя по предварительной реакции, которую мы получили по "Москвичу", новинка попадет под пристальный интерес наших пользователей", — прокомментировал генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов.