Глава BASF Брудермюллер: продажа Wintershall инвесторам возможна, но IPO в приоритете
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF SE не исключает продажу нефтегазовой Wintershall Dea инвесторам, но считает приоритетным первичное размещение акций дочерней компании на бирже (IPO), заявил гендиректор концерна Мартин Брудермюллер.
В январе Wintershall сообщила о решении полностью уйти из России, отметив, что рассматривает все юридические возможности это сделать с минимальным ущербом.
"Мы работаем в полную силу над различными вариантами выхода. Нашей предпочтительной альтернативой остается выпуск акций Wintershall Dea на биржу. Возможна также продажа инвесторам", — заявил Брудермюллер на ежеквартальной встрече. Речь главы компании транслировалась на сайте концерна.
Брудермюллер подчеркнул, что выход состоится не в срочном порядке, а постепенно, поскольку такое решение требует ряда согласований со стороны властей и партнёров. Он рассчитывает, что это удастся сделать в краткосрочной перспективе.
В 2022 году концерн BASF понес потери примерно на сумму 1,4 миллиарда евро из-за обесценения активов своей нефтегазовой дочерней компании Wintershall Dea в России. Только в четвертом квартале 2022 году активы Wintershall Dea обесценились на 5,4 миллиарда евро, до 7,3 миллиарда. Кроме того, с баланса была полностью списана доля участия в операторе газопровода "Северный поток" Nord Stream AG.
Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
https://1prime.ru/business/20230427/840485405.html