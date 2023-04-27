МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF SE не исключает продажу нефтегазовой Wintershall Dea инвесторам, но считает приоритетным первичное размещение акций дочерней компании на бирже (IPO), заявил гендиректор концерна Мартин Брудермюллер. Немецкая Wintershall Dea вывозит сотрудников из России

В январе Wintershall сообщила о решении полностью уйти из России, отметив, что рассматривает все юридические возможности это сделать с минимальным ущербом.

"Мы работаем в полную силу над различными вариантами выхода. Нашей предпочтительной альтернативой остается выпуск акций Wintershall Dea на биржу. Возможна также продажа инвесторам", — заявил Брудермюллер на ежеквартальной встрече. Речь главы компании транслировалась на сайте концерна.

Брудермюллер подчеркнул, что выход состоится не в срочном порядке, а постепенно, поскольку такое решение требует ряда согласований со стороны властей и партнёров. Он рассчитывает, что это удастся сделать в краткосрочной перспективе.

В 2022 году концерн BASF понес потери примерно на сумму 1,4 миллиарда евро из-за обесценения активов своей нефтегазовой дочерней компании Wintershall Dea в России. Только в четвертом квартале 2022 году активы Wintershall Dea обесценились на 5,4 миллиарда евро, до 7,3 миллиарда. Кроме того, с баланса была полностью списана доля участия в операторе газопровода "Северный поток" Nord Stream AG.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.