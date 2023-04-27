Минфин ждет обоснования льгот по НДПИ от увеличивающих месторождения малых нефтекомпаний
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ ждет от малых нефтяных компаний финансово-экономическое обоснование для расширения числа месторождений, подпадающих под налоговые льготы по НДПИ; при этом не поддерживает создание для них новой группы по налогу на дополнительный доход (НДД), сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
Объединение независимых нефтегазовых компаний "Ассонефть" ранее обратилось в Минфин с инициативой по донастройке действующей налоговой системы, в частности, по корректировке в формуле НДПИ степени выработанности месторождений, или созданию новой группы в периметре НДД для мелких и очень мелких месторождений.
"Новую группу НДД — нет", — ответил Сазанов на соответствующий вопрос в кулуарах форума "Налоговая экосистема: люди и технологии".
"Для малых нефтяных компаний есть преференции — понижающий коэффициент по НДПИ. Новых преференций они не просят, они просят расширить перечень малых месторождений, которые могут применять льготу, изменив критерии по выработанности в том числе. Мы получили это обращение, запросили у них финансово-экономическое обоснование, ждем", — сказал замминистра.
Как ранее говорила глава "Ассонефти" Елена Корзун, в 2022 году высокая турбулентность цен на нефть, сложности в получении кредитов, нарушение логистических цепочек привели к резкому снижению рентабельности разработки мелких месторождений. В результате добыча независимых нефтяников с годовой добычей менее 50 тысяч тонн в год впервые с 2018 года снизилась на 19%.
Ассоциация не ждет роста добычи в 2023 году, и Корзун высказала опасения, что если в фискальной системе ничего не изменится, то в 2024 году сектор ждут большие потрясения.
https://1prime.ru/business/20230427/840485978.html