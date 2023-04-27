МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ ждет от малых нефтяных компаний финансово-экономическое обоснование для расширения числа месторождений, подпадающих под налоговые льготы по НДПИ; при этом не поддерживает создание для них новой группы по налогу на дополнительный доход (НДД), сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. ОПЕК ответила на критику Международного энергетического агентства

Объединение независимых нефтегазовых компаний "Ассонефть" ранее обратилось в Минфин с инициативой по донастройке действующей налоговой системы, в частности, по корректировке в формуле НДПИ степени выработанности месторождений, или созданию новой группы в периметре НДД для мелких и очень мелких месторождений.

"Новую группу НДД — нет", — ответил Сазанов на соответствующий вопрос в кулуарах форума "Налоговая экосистема: люди и технологии".

"Для малых нефтяных компаний есть преференции — понижающий коэффициент по НДПИ. Новых преференций они не просят, они просят расширить перечень малых месторождений, которые могут применять льготу, изменив критерии по выработанности в том числе. Мы получили это обращение, запросили у них финансово-экономическое обоснование, ждем", — сказал замминистра.

Как ранее говорила глава "Ассонефти" Елена Корзун, в 2022 году высокая турбулентность цен на нефть, сложности в получении кредитов, нарушение логистических цепочек привели к резкому снижению рентабельности разработки мелких месторождений. В результате добыча независимых нефтяников с годовой добычей менее 50 тысяч тонн в год впервые с 2018 года снизилась на 19%.

Ассоциация не ждет роста добычи в 2023 году, и Корзун высказала опасения, что если в фискальной системе ничего не изменится, то в 2024 году сектор ждут большие потрясения.