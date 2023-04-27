МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг по иску банка "Траст" взыскал около 32,4 миллиона долларов с иностранных структур признанной банкротом нефтяной компании "Руспетро", совет директоров которой возглавлял муж певицы Глюкозы Александр Чистяков, говорится в картотеке арбитражных дел. Суд обязал финских партнеров РЖД восстановить движение поездов

Суд полностью удовлетворил иск банка к кипрской Ruspetro Holding Limited и английской Ruspetro Limited, взыскав задолженность по их договорам поручительства от 23 июня 2017 года за нефтедобывающую компанию АО "Инга" по ее договору с "Трастом" о возобновляемом кредите от 17 ноября 2015 года.

Как ранее пояснили РИА Новости в пресс-службе "Траста", договорами поручительства предусмотрено рассмотрение споров в арбитражном суде Москвы. В банке также сообщали о переговорах, которые конечные бенефициары АО "Инга" ведут с банком непрофильных активов "Траст" об урегулировании ситуации на выгодных для банка условиях. Иск был подан еще в декабре 2021 года, его рассмотрение неоднократно откладывалось.

Ruspetro Holding Limited и Ruspetro Limited входят в группу компаний "Руспетро" так же, как и российские АО "Инга", АО "Транс-ойл" и АО "Руспетро", которые находятся в процедуре банкротства. Как ранее сообщал "Траст", основной актив компании "Руспетро" — АО "Инга", которое владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре. АО "Транс-Ойл" владеет лицензией на Пальяновский участок в ХМАО. Суд взыскал средства с экс-руководителей "Рост банка" в пользу "Траста"

Штаб-квартира "Руспетро" находится в Лондоне, раньше ее акции торговались на Лондонской бирже. В марте президент России Владимир Путин разрешил "Трасту" выкупить 100% акций АО "Транс-ойл" и 100% акций АО "Инга" у "Руспетро", это следует из текста распоряжения президента.

Арбитражный суд Москвы в марте 2021 года по заявлению "Траста" признал банкротом АО "Руспетро" из-за долга в размере около 11,4 миллиарда рублей. "Руспетро" выступило поручителем своей подконтрольной компании "Инга" при получении ею займов от "Траста" по договору кредитной линии от 14 ноября 2014 года. Ни заемщик, ни поручитель обязательств по возврату денежных средств не исполнили.