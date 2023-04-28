МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в марте выросло на 6,1% в годовом выражении — до 81 605 машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Россияне стали чаще покупать автомобили в кредит

При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц сократилось на 5,1%, до 20 059 машин, а автомобилей на экспорт — выросло на 10,4%, до 61 546.

Всего же за весь прошлый квартал производство автомобилей в стране возросло на 6%, до 219 887 машин. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 45 328 автомобилей (+4,1%), на экспорт – 174 559 машин (+6,6%). Отмечается, что экспорт в ЕС составил большую часть от общего количества, в то время как поставки на два других крупнейших рынка — Китай и США — несколько сократились.

"Второй месяц подряд рост производства автомобилей в Великобритании дает повод для оптимизма, хотя объемы все еще значительно ниже "допандемического" уровня. Для того чтобы британское автомобилестроение вернулось к этим уровням, со всеми вытекающими отсюда экономическими выгодами, нам необходимо соответствовать лучшим мировым показателям конкурентоспособности", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.