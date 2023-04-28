МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Дилер "Автодом" будет поставлять в РФ китайские автомобили Forland — легкие коммерческие машины и среднетоннажные грузовики, старт продаж запланирован на вторую половину 2023 года, говорится в сообщении компании. Кроссоверы "Москвич 3" появились в столичном каршеринге BelkaCar

"В конце апреля в Китае в городе Чжучэн провинции Шаньдун ГК "Автодом" (АО "Автодом") и АО "Мерседес-Бенц РУС" подписали дистрибьюторское соглашение на поставку техники Forland в Россию. Таким образом, компании получили эксклюзивные права на импорт малотоннажных и среднетоннажных шасси бренда Forland и определились с планами расширения совместного бизнеса", — отмечается в сообщении.

На российский рынок планируется поставлять автомобили полной массой от 3,5 до 18 тонн.

"Для нас сегмент коммерческого транспорта – важное стратегическое направление бизнеса, которое мы планируем расширять, в том числе привлекая надежных партнеров из России и других стран… Продажи в России намечены на второе полугодие 2023 года, и мы со своей стороны обеспечим потребителям максимально комфортные условия покупки и эксплуатации, а также гарантируем доступное сервисное обслуживание в кратчайшие сроки", — отметил гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский.