МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" объявит цены на обновленную Lada Vesta в начале мая, компания опровергает информацию о стоимости модели от 1,7 миллиона рублей: она будет значительно ниже, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" повысит цены на Lada с 1 мая

"Распространяемая информация о якобы начальной цене на Vesta нового поколения в 1,7 миллиона рублей является недостоверной. Цена автомобиля будет объявлена в начале мая и будет значительно ниже суммы, фигурирующей в слухах", — сообщили в компании.

Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти было возобновлено в начале марта.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).