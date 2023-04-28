МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует начать поставки обновленной Lada Vesta NG в дилерские центры в мае, несмотря на трудности с комплектующими; продажи новинки запланированы на конец мая — начало июня, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" выпустит десять тысяч моделей Lada в Санкт-Петербурге

"Отгружать дилерам начнем в мае, как только накопятся дилерские запасы и дилеры смогут, ориентируясь на свою клиентскую базу, запустить эти машины в продажу — повышенный, понятно, спрос (долго не производилась эта модель) не вымыл моментально из наличия эти автомобили — соответственно, я определяю это так: конец мая — начало июня месяца", — сказал он, отвечая на вопрос об отгрузках дилерам обновленной Lada Vesta и продажах.

Производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, приостановленное год назад, было возобновлено в начале марта. А в конце месяца в "АвтоВАЗе" сообщали, что ряд поставщиков комплектующих уведомил о прекращении поставок и нарушили имевшиеся с компанией договоренности. Чтобы не уходить в простой и импортозаместить дефицитные запчасти, "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с конца июля на конец мая.

"Мы управляем ситуацией, нестандартной, даем ассиметричный ответ и при этом подтверждаем годовой план по производству автомобилей. В том числе осенью перезапуск модели Largus. Могут ли что-нибудь придумать наши заокеанские уже точно не партнеры — наверное, могут. Как я могу сейчас гарантировать? Мы же видим, что творится: вообще речь идет о полном запрете экспорта, любого в РФ, не санкционного. При этом мы все равно будем производить, и делать это так качественно и эффективно, как только мы это можем", — рассказал топ-менеджер.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).