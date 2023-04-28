МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Вице-премьер Белоруссии призвал создать альтернативу SWIFT в рамках ЕАЭС

Соглашение, подписанное главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ, направлено на создание единого рынка аудиторских услуг в рамках ЕАЭС, основанного на единых подходах к организации, регулированию и контролю аудиторской деятельности.

В ЕАЭС аудиторскую деятельность вправе будут вести лица, включенные в национальные реестры аудиторов и аудиторских организаций. При этом устанавливаются общие требования к таким лицам.

Соглашение позволит российским аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, отвечающим этим требованиям, беспрепятственно работать в любой стране ЕАЭС, а выданные ими аудиторские заключения будут признаваться на всей территории союза.

Для российского бизнеса, ведущего деятельность в странах ЕАЭС, соглашение существенно снизит транзакционные и административные издержки, а также даст дополнительные возможности при защите своих интересов, в том числе в вопросах информационной открытости, пояснял ранее Минфин России.