МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Сахалинская энергия", оператор проекта "Сахалин-2", в мае начнет плановый останов на одной своей нефтедобывающей платформе, в июне — на второй, а в июле — на газовой, сказал директор по производству компании Александр Сингуров. Поставки нефти из России в Индию в феврале достигли исторического максимума

"В отличие от предыдущих лет, плановый останов этого года начнется в мае с нефтедобывающей платформы "Пильтун-Астохская-Б"… Учитывая, что две из трех наших платформ объединены в интегрированную нефтяную систему, мероприятия на ПА-Б будут синхронизированы с остановом "Моликпака", который стартует в июне после завершения геолого-технических мероприятий и продлится до сентября", — сказал Сингуров в корпоративной газете "Вести".

"В первый день июля мы приступим к работам одновременно на всех производственных объектах интегрированной газовой цепи: производственном комплексе "Пригородное", насосно-компрессорной станции No 2, объединенном береговом технологическом комплексе, дожимной компрессорной станции ОБТК и платформе ЛУН-А", — добавил он.

Президент Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, заменён на новое, российское юрлицо — ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В апреле правительство одобрило продажу доли Shell "Новатэку". Крупнейший участник общества — "Газпром" с долей 50%.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединённый береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн СПГ в год.