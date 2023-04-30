МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден ответил шуткой на предложение бизнесмена Илона Маска прекратить финансировать Национальное общественное радио (NPR). Выборы президента США может выиграть Маск, считает Медведев

Американский лидер выступил с речью на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Байден напомнил о публикации Маска в Twitter с предложением прекратить финансирование NPR.

"Ну, лучший способ заставить NPR исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил", — прокомментировал он пост предпринимателя.

Глава Белого дома добавил, что лично ему нравится эта радиостанция.

Руководство NPR ранее сообщало об отказе от публикаций в аккаунтах Twitter из-за пометки "СМИ, финансируемое правительством".

Илон Маск приобрел соцсеть в прошлом году, пообещав изменить редакционную политику и сформировать совет модерации контента, а до начала его работы не принимать глобальных решений относительно аккаунтов.