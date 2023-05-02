МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации рекомендует правительству РФ повысить ставку утилизационного сбора на российские автомобили для поддержки отрасли, говорится в постановлении палаты по итогам "правительственного часа" с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Реформа утилизации опасных отходов буксует, заявил Краснов

В частности, предлагается "принять дополнительные меры по поддержке производства в Российской Федерации колесных транспортных средств (шасси), увеличив ставку утилизационного сбора в отношении них", отмечается в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, законодатели рекомендуют разработать механизм обеспечения финансирования в необходимых объемах мер господдержки, направленных на снижение кредитной нагрузки на крупнейшие предприятия автомобильной промышленности, в том числе "посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) на выплату купонного дохода по размещенным облигациям", уточняется в постановлении.

Сенаторы также предлагают правительству поддержать изменения в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в части установления требований к локализации автотранспортного средства, используемого в качестве легкового такси.

Среди предложений Совфеда и рекомендация по разработке комплекса мер господдержки, "направленных на возмещение организациям судостроительной промышленности затрат, понесенных при закупке иностранного оборудования и комплектующих".