МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Создать в России новый народный автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей, и при этом отвечающий всем требованиям безопасности, невозможно, поделился мнением с РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. Российский авторынок в апреле пополнился 12 новинками

Ранее во вторник политик Сергей Миронов предложил создать нацпроект "Народный автомобиль", цена которого составит около 500 тысяч рублей. При этом машина должна быть оснащена бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом, двумя подушками безопасности, кондиционером, антиблокировочной системой (ABS), системой курсовой устойчивости (ESC) и навигацией "Эра-Глонасс".

"Подобные идеи возникают и возникали во все времена, но, как всегда, они упираются в ряд неразрешимых проблем. Современные автомобили — это не просто четыре колеса, руль и какой-то там моторчик. Это определенный набор средств безопасности для водителя, пассажиров и окружающих. Это также экологические требования и требования по комфорту: человек не захочет — даже небогатый потребитель в России — автомобиль без кондиционера и усилителя руля. Когда все это начинаешь складывать, то получается, что невозможно упереться в какую-то конкретную сумму, не пожертвовав каким-то из этих средств. А без этого нельзя выпускать автомобиль — это опасно", — рассказал Моржаретто.

"Разработка автомобиля стоит миллиарды долларов. Хорошо помечтать, мы все хотим получить недорогой продукт при том, чтобы он был качественным. Но, к сожалению, так практически никогда не получается… Вообще, если честно, с точки зрения инженерии — создать дешевый автомобиль значительно сложнее, чем дорогой. В дорогом автомобиле можно не ограничивать себя, а в дешевом надо сделать все максимально доступным, при этом качественно работающим", — добавил автоэксперт.

По словам Моржаретто, проекты "народного автомобиля" неоднократно разрабатывались в разных странах. К примеру, как бюджетная модель позиционировался Renault Logan, однако 20 лет назад его стоимость все равно составляла порядка 7 тысяч евро. Также предпринималась попытка в Индии — пару лет назад там разработали автомобиль за 2 тысячи долларов. Небольшая модель имела корпус из фанеры, мотоциклетный мотор, двери закрывались на щеколду, но даже на непритязательном индийском авторынке она не прижилась.

"У нас, кстати, в стране был такой проект лет 15-20 назад — народный автомобиль "Мишка". Каркасный автомобиль, который можно было собрать в каждом гараже. Проект не пошел в силу того, что эта конструкция была просто очень опасной. Такая табуретка — колесница смерти", — уточнил Моржаретто.

При этом автоэксперт отметил, что на "звание народного автомобиля" по критериям Миронова может претендовать Lada Granta, однако в ней нет ABS и ценник "с нормальной комплектацией" начинается примерно от 800 тысяч.