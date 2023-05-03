БЕРЛИН, 3 мая — ПРАЙМ. Бывший топ-менеджер компании Audi (входит в концерн Volkswagen Group) Руперт Штадлер взамен на условный срок даст признательные показания по делу о "дизельном скандале", в ходе которого производитель автомобилей занижал реальные показатели выбросов в атмосферу, сообщает в среду издание Welt. Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на 10 процентов

"Бывший руководитель Audi Руперт Штадлер согласен дать признательные показания в деле о дизельном скандале. В случае признания и оплаты штрафа он получит условный срок", — пишет издание со ссылкой на представителя защиты топ-менеджера в суде.

Штадлер намерен признать себя виновным через две недели. В случае состоявшейся сделки со следствием топ-менеджера ожидает около полутора лет условного срока и штраф в размере 1,1 миллиона евро.

Следствие обвиняет Штадлера в том, что тот ещё в 2016 году знал о занижении реальных показателей выбросов различных веществ в атмосферу, но дал добро на продажу автомобилей до 2018 года.

Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого дизельного скандала. Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов определённых веществ в атмосферу. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.