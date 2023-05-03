С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — ПРАЙМ. Выпуск грузового автомобиля, разработанного в инжиниринговом центре АО "Обуховский завод", запланирован на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге на 2024 год, сообщает пресс-служба "Обуховского завода" (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей"). Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на 10 процентов

В среду генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников провел первое рабочее совещание на площадке бывшего завода Toyota.

"Михаил Подвязников напомнил, что в 2024 году на производственной площадке в Шушарах запланирован старт выпуска грузового габаритного автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11, разработанного в Инжиниринговом центре АО "Обуховский завод". Кроме того, с 2026 года планируется запуск производства модельного ряда электромобилей E-Neva", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 апреля АО "Обуховский завод" назначено в качестве управляющей компании активами бывшего завода ООО "Тойота Мотор", недавно приобретенного ООО "Шушары-Авто" (дочернее предприятие ФГУП "НАМИ"). Обуховский завод в качестве управляющей компании будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства автомобилей.

"Безусловно, в ближайшее время предстоит большая работа по наладке производственных мощностей для выпуска серии автомобилей на новой для нас площадке. Обуховский завод, как и Концерн ВКО "Алмаз – Антей", высоко ценит предоставленную возможность и доверие. Мы уверены, что при поддержке Минпромторга нам удастся восполнить дефицит рынка гражданского автотранспорта, образовавшийся после ухода иностранных компаний, качественными отечественными машинами мирового уровня", – отметил Подвязников, слова которого приводятся в сообщении.