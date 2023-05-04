МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к марту текущего года — на 18,4%, составив 27,6 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании. Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на 10 процентов

"По итогам апреля 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 225% выше, чем в апреле 2022 года и на 18,4% выше, чем в марте 2023 года", — отмечается сообщении.

В "АвтоВАЗе" при этом подчеркнули, что в апреле Lada Granta установила исторический рекорд по продажам в России: 19 899 машин (рост в 7,7 раза к апрелю 2022 года и +22,4% к марту 2023 года).

Продажи Niva Legend в апреле составили 3 391 автомобиль, что на 25,5% больше показателя марта 2023 года и в 4,6 раза превышает апрель прошлого года. Также в отчетном месяце был продан 3 891 внедорожник Niva Travel (рост в 3,2 раза в годовом выражении, +4,6% к марту 2023 года).

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).