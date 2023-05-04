МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Отечественные авиакомпании начали сокращать число рейсов внутри России из-за сокращения госсубсидирования на 1,5 миллиарда рублей, пишут "Известия". Авиаперелеты в эконом-классе стали дороже на 7%

По данным издания, в этом году средства, выделенные на программу региональных полетов в обход Москвы уменьшат с 9 миллиардов рублей до 7,5 миллиардов рублей из-за дефицита федерального бюджета.

Прежде всего, сокращение коснулось маршрутов, по которым авиакомпании на данный момент не заключили соглашение о софинансировании с региональными властями. Больше всего отмен рейсов в Омской и Тюменской областях, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. В меньшей степени тема актуальна для Дальнего Востока, где внутренние перелеты имеют особое социальное значение.

"При этом в разных регионах процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны — началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет", — пишет издание со ссылкой на источник.

При этом опрошенные эксперты подчеркивают, что объемы сокращения финансирования невелики и вряд ли окажут значимый негативный эффект на отрасль.