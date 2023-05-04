ЦЮРИХ, 4 мая — ПРАЙМ. Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars сообщила о решении сократить почти 1,3 тысячи офисных сотрудников в Швеции в рамках программы по оптимизации расходов. "АвтоВАЗ" нарастил продажи в России в апреле

Компания заявила, что сфокусируется на преобразовании бизнеса, уделяя повышенное внимание оптимизации затрат и ресурсоэффективности. В частности, планируется изменить методы работы в определенных подразделениях организации.

"В результате сегодня компания объявляет о сокращении около 1 300 позиций для офисных сотрудников из своих подразделений в Швеции", — говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Volvo.

Уточняется, что указанная цифра составляет около 6% от общего числа сотрудников в Швеции.

Volvo также сообщила, что в ближайшие месяцы снизит расходы и повысит эффективность своей деятельности по всему миру, в связи с чем пересмотрит и сократит число консультантов и закупаемых услуг.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, — один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в шведском Гетеборге. Число сотрудников компании составляет примерно 100 тысяч человек.