МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Англо-нидерландская Shell пока не получила средства от продажи своей доли в проекте "Сахалин — 2", сообщил финансовый директор компании Шинейд Горман. Концерн Henkel завершил продажу российских активов

"Средства не были выплачены", — сказала Горман, отвечая на вопрос о том, получила ли компания средства от продажи доли в проекте.