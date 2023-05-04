2023-05-04T11:58:11+03:00
2023-05-04T11:58:11+03:00
2023-05-04T11:58:11+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230504/840532383.html
В Shell рассказали о ситуации с оплатой проданной доли в "Сахалине — 2"
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Англо-нидерландская Shell пока не получила средства от продажи своей доли в проекте "Сахалин — 2", сообщил финансовый директор компании Шинейд Горман. "Средства не были... ПРАЙМ, 04.05.2023
нефть, энергетика, бизнес, новости, россия, shell, сахалин - 2, продажа доли, оплата
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Англо-нидерландская Shell пока не получила средства от продажи своей доли в проекте "Сахалин — 2", сообщил финансовый директор компании Шинейд Горман.
"Средства не были выплачены", — сказала Горман, отвечая на вопрос о том, получила ли компания средства от продажи доли в проекте.