МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,6 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на 10 процентов

"По итогам апреля нынешнего года в России было реализовано в общей сложности 75 622 новых легковых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в том же месяце 2022 года", — сообщили эксперты, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.

Лидером российского рынка остается отечественная марка Lada, доля которой в апреле превысила 33% (год назад было около 23%). По данным "Автостата", в стране было продано 25 288 новых легковых автомобилей бренда. Второе место и лидерство среди иномарок сохранил китайский бренд Chery (9 263 штуки). В топ-5 также попали Geely (7 108 штук), Haval (6 829 штук) и Kia (3 433 штуки).

Что касается самых популярных моделей, то первенство сохраняется за Lada Granta: в апреле продано 18 341 машина (рост в 8,4 раза по сравнению с прошлым апрелем). На втором месте Geely Coolray — 4 154 автомобиля (рост в 17 раз). Топ-3 замыкает Lada Niva Travel — 3 777 штук (рост в 4,1 раза). Следом в рейтинге Haval Jolion — 3 528 машин (рост в 8,8 раз) и Chery Tiggo 4 Pro — 3 447 автомобилей.