МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ "Лукойл" закрыл сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, следует из сообщения российской компании. СМИ: меры против обхода антироссийских санкций вряд ли сразу затронут Китай

"ПАО "Лукойл" сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы "Лукойл", и G.O.I. Energy S.r.l. закрыли сделку по продаже Isab S.r.l. G.O.I. Energy после выполнения отлагательных условий, включая получение необходимых согласований со стороны итальянских властей", — говорится в сообщении.