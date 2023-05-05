МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в апреле подскочили на 70,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 54,3 тысячи машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). "АвтоВАЗ" нарастил продажи в России в апреле

"Апрель 2023 года ознаменовался повышением уровня продаж новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России (официальные производители и импортеры) на 70,6%, или на 22 464 штук по сравнению с апрелем 2022 года, и продажи составили 54 270 автомобилей", — отмечается в сообщении.

В АЕБ напомнили, что месячная статистика не учитывает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам прошлого года занял пятое место по продажам в РФ. Также не учитывается информация о продажах BMW, Mercedes-Benz и российского бренда электромобилей Evolute.

При этом за январь-апрель динамика продаж остается отрицательной: падение авторынка составляет 37,8% (177 тысяч машин).

Лидером на авторынке РФ традиционно остается "АвтоВАЗ": в апреле продажи Lada выросли в 3,2 раза, до 27,6 тысяч машин. На втором месте — китайский Haval с результатом 7,4 тысячи проданных автомобилей (рост в 9 раз). Третье место также за китайским автоконцерном — Geely, продавшим на авторынке РФ 6,1 тысяч машин бренда (рост в 14 раз). Следом идут отечественные ГАЗ — 4 тысячи проданных в апреле автомобилей (рост в 2,1 раза) и УАЗ — 2,4 тысячи машин (+45%).