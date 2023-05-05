МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Резкий рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в РФ в апреле — на 70,6% — связан в первую очередь с низкой базой за аналогичный период прошлого года, а также увеличением продаж отечественной Lada и китайских автопроизводителей, рассказали РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России выросли в апреле

"В первую очередь это низкая база прошлого года плюс сильный рост продаж Lada — в 3,2 раза — конечно, за счёт того, что сейчас работает завод. Также свой вклад внесли китайские автопроизводители", — рассказали в ассоциации, отвечая на вопрос о росте авторынка в апреле.

"Не стоит забывать, что модель рынка сейчас по сегментам очень сильно поменялась: практически с ног на голову. Доля рынка китайцев с новыми моделями, которые они привезли за это время, уже занимает порядка 40%. Это всё нам дает такой рост в апреле", — добавили в РОАД.

Как ранее в пятницу сообщили в Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в апреле подскочили на 70,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 54,3 тысячи машин. При этом за январь-апрель динамика продаж остается отрицательной: падение авторынка составляет 37,8% (177 тысяч машин).