МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Использование дорожных камер к проверке наличия ОСАГО, а также создание системы автоматических штрафов за отсутствие полиса помогут снизить стоимость полисов для законопослушных водителей, заявил в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. В ЦБ объяснили, для каких водителей в наибольшей мере подорожал полис ОСАГО

По его словам, наличие ОСАГО является вопросом коллективной безопасности, а водитель без полиса на дороге — это фрирайдер. "Получается, что если в водителя въедут, то он, несмотря на отсутствие полиса, получит выплату от страховщика виновника. Но если виновником ДТП будет человек без ОСАГО, то пострадавший страховое возмещение не получит, хотя и был застрахован по ОСАГО. Ему придется через суд добиваться от виновника аварии возмещения ущерба автомобилю", — сказал он.

"Подключение (дорожных — ред.) камер к проверке наличия полиса ОСАГО и создание системы автоматических штрафов за его отсутствие позволят снизить количество тех, кто действует как фрирайдер, и обеспечит более широкое покрытие ОСАГО. Это повысит защищенность добросовестных автомобилистов за счет сокращения количества незастрахованных", — пояснил Смирнов.

Он полагает, что чем больше на дороге будет водителей с полисом, "тем меньше каждый из них будет платить за полис — хотя бы потому, что расходы на выплату за вред жизни и здоровью в случаях, когда у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, будут не только сокращаться, но и распределяться на большее количество продаваемых полисов". Россиянам объяснили, кому положен льготный автокредит

Ранее, в марте, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что союз готов к запуску проекта по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры. Он отметил, что доля водителей без полисов ОСАГО планомерно сокращается — в марте она составляла 10%, а благодаря запуску проекта её можно будет значительно снизить.

КоАП РФ сейчас предусматривает штраф в 800 рублей за езду без ОСАГО. В начале апреля замглавы Минфина Алексей Моисеев высказал мнение, что он может быть повышен до 5 тысяч рублей с градацией для физических и юридических лиц.

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