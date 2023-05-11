МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России видит необходимость в госконтроле оборота б/у запчастей на автомобили, чтобы не провоцировать угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. В ЦБ оценили пользу от подключения дорожных камер к проверке ОСАГО

В начале апреля замминистра финансов Алексей Моисеев допустил ремонт автомобилей по ОСАГО с использованием б/у запчастей, но указал, что с точки зрения безопасности это возможно не для всех их видов.

"В отношении б/у запчастей есть несколько очень сложных аспектов. В первую очередь это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины — а у таких деталей часто низкое качество — не были причиной новых аварий и человеческих жертв", — сказал Смирнов.

"При этом мы понимаем, что в подавляющем большинстве случаев для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не должны зависеть ходовые качества и характеристики безопасности: это бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова — крылья, двери, капоты и крышки багажника", — также отметил глава департамента ЦБ.

При этом он указал в беседе с РИА Новости, что только эксперты могут определить степень влияния некачественного бампера, например, на безопасность при ДТП. Кроме того, среди используемых запчастей есть и колесные диски, и всякие крепления, не говоря уже о более важных для безопасности элементах. Поэтому без комплексного подхода решать этот вопрос точно нельзя – нужна не только методика оценки качества б/у запчастей, но и система контроля за их использованием, продолжил Смирнов.

"Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку", — подчеркнул он.

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