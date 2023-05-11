МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития рассчитывает, что до конца года число компаний, перерегистрировавшихся в специальных административных районах России (САР), преодолеет отметку в 250 участников, в настоящее время в работе находятся около 40 заявок, сообщил первый замглавы министра экономического развития РФ Илья Торосов. Титов предложил урезать полномочия следственных органов в отношении бизнеса

"Сейчас мы достигли точку в размере 190 участников САР, на данный момент. Около 40 заявок сейчас находится в работе, и мы думаем, что к концу года мы преодолеем значение 250 участников САР", — сказал Торосов, выступая в четверг на сессии Петербургского международного юридического форума.

Он также рассказал о том, над чем Минэкономразвития работает в части совершенствования механизма САР. "Понимая… что сейчас недостаточно просто принимать решения на Западе и переехать в САР, это просто очень часто невозможно в связи с блокировкой корпоративных решений, мы думаем, и сейчас такая инициатива лежит на столе… о таком институте как инкорпорация в САР — возможность создать компанию, а не переехать", — заявил Торосов.

По его словам, это фундаментальная новация. "То есть САРы — это не только редомициляция, но и инкорпорация. Понятно, с условием, что нужно будет передать иностранный бизнес, в течение года мы, наверное, такое условие поставим, какое-то ограничение по сумме — не менее 800 миллионов рублей. Но этим механизмом — формирования иностранной компании в САР с нуля — мы будем заниматься и в этом направлении двигаться", — пояснил замминистра.

Кроме того он сообщил, что в стадии проработки вопрос о возможности переехать в САРы не только по акционерному соглашению, но и, например, по решению Совета директоров или по большинству бенефициаров. "Мы понимаем, что не всегда коллеги могут принять необходимые решения, но хотят, в связи с разными препонами. Мы думаем наделить правительство определенными полномочиями по особенностям принятия или признания принятия решения иностранной компании о переезде в САР", — добавил Торосов.

Кроме того, по его словам, будет дальше прорабатываться инструмент многоголосных акций, условия регистрации личных фондов в САР и другое.