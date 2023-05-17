МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. LAB Industries, бывшая дочерняя структура немецкого концерна Henkel в России, планирует завершить процесс перехода брендов на кириллицу до конца года, сообщает компания. Многие россияне считают, что техника из Китая и СНГ заменила ушедшие бренды

"Компания планирует завершить масштабный процесс ребрендинга до конца 2023 года. Изменение названий продуктов произойдет в рамках реализации стратегии развития LAB Industries на российском рынке, которая предполагает адаптацию наименований выпускаемой продукции… Ребрендинг, который был запущен в апреле 2023 года, охватит большую часть портфеля компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть брендов уже была "переведена", а до конца года к кириллическому написанию будут приведены и остальные. При этом продукты со старым названием, на латинице, некоторое время ещё будут доступны на полках магазинов.

Ранее в мае немецкий концерн Henkel AG сообщил о том, что продал свои активы в России. До этого компания уточняла, что было заключено соглашение о продаже этого бизнеса с консорциумом местных инвесторов. При этом, по словам директора компании Марко Свободы, Henkel AG включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов.

Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, объявил о желании выйти из бизнеса в России ещё весной прошлого года, а в начале текущего "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries.