МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Соллерс" и "Азермаш" договорились организовать производство легких коммерческих автомобилей Sollers в Азербайджане, говорится в сообщении российской компании. Боррель объяснил, зачем поднял вопрос об экспорте индийских нефтепродуктов

"19 мая в рамках форума "Россия-Исламский мир: KazanForum" ПАО "Соллерс" и ООО "Азермаш" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей Sollers в Азербайджанской Республике", — отмечается в сообщении.

"Меморандум предполагает организацию производства легких коммерческих автомобилей Sollers на мощностях предприятия "Азермаш" с использованием комплектующих, импортируемых из России", — уточнили в автоконцерне.

Кроме того, в соответствии с меморандумом компании договорились принять меры по удовлетворению местного спроса, экспорту автомобилей и обмену специалистами по промышленной автомобильной сборке.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод), также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers. Акции компании торгуются на Московской бирже.