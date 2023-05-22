МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") утверждает, что санкциями, введенными властями США в пятницу, не установлен запрет на совершение сделок американскими резидентами именно с самой этой компанией, равно как и с ее неподсанкционными дочерними компаниями или аффилированными лицами, говорится в сообщении Polymetal. В Британии указали на провал политики санкций против России

Госдепартамент и министерство финансов США в пятницу сообщили о введении санкций против крупнейших российских золотодобывающих компаний "Полиметалл" и "Полюс". Применение рестрикций к ним американские власти объяснили тем, что обе структуры работают в секторе, дающем существенный доход для властей РФ. Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикциях США и запрет на сделки с ними для американцев.

В сообщении Polymetal говорится, что "санкциями не установлен запрет на совершение сделок лицами из США с Polymetal International plc, ее неподсанкционными дочерними компаниями или неподсанкционными аффилированными лицами, а именно с любыми дочерними компаниями за пределами Российской Федерации в той мере, в какой в таких сделках не участвуют какие-либо санкционные лица, любая доля в собственности санкционного лица, или любая другая деятельность, иным образом запрещенная органами Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC)".

Polymetal обращает внимание, что OFAC однозначно заявил, что блокирующие санкции, введённые 19 мая, применяются только к АО "Полиметалл" и юридическим лицам, в которых у АО "Полиметалл" прямое или косвенное участие в размере 50% или более. Разъяснение OFAC также подтверждает, что ни министерство иностранных дел США, ни OFAC не включили компанию Polymetal Int в качестве материнской компании АО "Полиметалл" и ее дочерние организации за пределами России в санкционный список.

OFAC также подчеркнуло, что "Polymetal Int не принадлежит на 50% или более лицам, в отношении которых введены санкции, и не считается собственностью таких лиц", в результате чего компания и ее операционная деятельность за пределами РФ не подпадают под блокирующие санкции.

Компания также по-прежнему планирует провести редомициляцию с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане и в дальнейшем изучить возможности восстановления акционерной стоимости, включая разделение по юрисдикциям активов группы, как только это станет практически возможным после редомициляции, при условии соблюдения всех законов, включая санкции и контрсанкции.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО

Включение АО "Полиметалл" в SDN List, опубликованный Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), не оказало влияния на деятельность компании и ее активов на территории России, сообщила компания. G7 постарается не допустить уклонения России от санкций, заявил Кисида

Госдепартамент и министерство финансов США в пятницу сообщили о введении санкций против крупнейших российских золотодобывающих компаний "Полиметалл" и "Полюс". Применение рестрикций к ним американские власти объяснили тем, что обе структуры работают в секторе, дающем существенный доход для властей РФ. Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикциях США и запрет на сделки с ними для американцев.

"АО "Полиметалл" информирует, что включение в SDN List, опубликованный OFAC, не оказало влияния на деятельность компании и ее активов на территории Российской Федерации", — говорится в релизе. Все российские предприятия АО "Полиметалл" продолжают работу в обычном режиме, обязательства перед государством (налоговые выплаты), кредиторами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме, отмечается там же.

"Было понятно, что рано или поздно такая ситуация возможна, поэтому подготовка к ней проведена заранее", — заявил официальный представитель АО "Полиметалл". "Мы уже достаточно давно обособили активы в двух странах, где работаем, выстроив фактически две параллельных системы сбыта, снабжения и финансирования", — добавил он.

Отдельно подчеркивается, что джерсийская Polymetal International plc, а также активы в Казахстане, согласно OFAC, не находятся под санкциями.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2022 году компания увеличила производство золота на 2% — до 1,45 миллиона унций (45,1 тонны), серебра — на 3% до 21 миллиона унций (653,2 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за 2022 год выросло на 2% — до 1,712 миллиона унций (53,25 тонны).