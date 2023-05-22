МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Кабмин продолжает формировать комфортные условия для развития отечественного бизнеса и расширяет механизм "Фабрика проектного финансирования", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Нефтегазохимические кластеры в Арктической зоне получат больше господдержки

"Правительство продолжает формировать комфортные условия для развития предпринимательской инициативы и ведения бизнеса, распределять риски между инвесторами и государством, для чего донастраиваем меры поддержки компаний. Одна из них называется "Фабрика проектного финансирования"… Подписано постановление, которое расширяет возможности этого механизма", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, до конца следующего года будет продлена возможность инвесторам вкладывать в одобренные проекты меньше собственных средств. За счет вложений "ВЭБ.РФ" и банков будут созданы фонды акционерного капитала, которые смогут предоставлять на инвестпроекты недостающие финансы – от 5 до 10% их стоимости.

У инвесторов также появится возможность заменять кредитное финансирование "ВЭБ.РФ" на предоставление поручительств от госкорпорации. Смягчены требования и к заемщикам — теперь предприниматели смогут реализовывать проекты на базе уже действующих предприятий без образования дополнительных юридических лиц.

"Рассчитываем, что все эти меры повысят доступность проектного финансирования, увеличат объемы кредитования организаций, создающих перспективные производства", – добавил премьер.

Он отметил, что в рамках "Фабрики проектного финансирования" с участием института развития "ВЭБ.РФ" сегодня реализуется 25 инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики более чем на 1,5 триллионов рублей, одобрено еще 8 проектов на сумму порядка 400 миллиардов рублей.