МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью заплатили долги налогам, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Третьяков. ЦБ хочет усилить ответственность блогеров и каналов за инвестсоветы

По его словам, долг был погашен полностью 3 мая, так как все счета под арестом, "деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела".

Третьяков добавил, что теперь защита ждет реакции следствия.

"По налоговым уголовным делам всегда идет определенный диалог со следствием, поскольку первое, что озвучивает следователь — это предложение добровольно погасить задолженность, так как это является основанием для прекращения уголовного дела. Все требования ФНС и Следственного комитета об уплате доначисленных налогов Валерией были выполнены", — заявил адвокат.

Он полагает, что дальнейшее развитие событий интересно всем, кто так же попал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором — платить или не платить добровольно доначисленные налоги.

В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".