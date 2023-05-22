ПЕКИН, 22 мая — ПРАЙМ. Проверка в отношении американской компании по производству полупроводников Micron, по итогам которой китайские власти запретили операторам критической информационной инфраструктуры закупать продукцию компании, была необходимой мерой для обеспечения национальной безопасности, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении

В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.

"Я хочу подчеркнуть, что соответствующая проверка предназначена для предотвращения проблем с обеспечением кибербезопасности продукции, (предотвращения) угроз безопасности ключевой информационной инфраструктуры страны, это необходимая для обеспечения национальной безопасности мера", — сказала дипломат.

Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства торговли США ранее сообщило, что власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае.

В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.