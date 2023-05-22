МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов Continental, включая завод шин в Калужской области, сообщили РИА Новости в холдинге. Нефтесервисная Weatherford планирует продолжать работу в России

"Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития. Успешный опыт в ИТ-трансформациях бизнесов дает нам основания рассчитывать на перезапуск всех систем производства на основе российских ИТ-технологий. Все сотрудники приобретенных компаний сохранят рабочие места. В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга (переименования), при этом качество продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам глобального игрока шинной индустрии", — отметил управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт.

Как уточнили в холдинге, в периметр сделки вошли: завод-производитель шинной продукции в Калужской области производственной мощностью до 4 миллионов шин в год и компания-дистрибьютор готовой продукции.