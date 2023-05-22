МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал компанию Meta* на рекордные 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в США, сообщила ирландская телерадиокомпания RTE. Google объяснила удаление "2ГИС" из магазина приложений

"Материнская компания Facebook* Meta* была оштрафована на 1,2 миллиарда евро Ирландским регулятором по защите данных за нарушения, связанные с передачей персональных данных из ЕС в США", — сказано в сообщении.

Отмечается, что этот штраф стал самым крупным за всю историю штрафом ЕС, связанным с нарушением законов о персональных данных. Его размер также превышает предыдущий рекордный штраф в размере 746 миллионов евро, наложенный на Amazon в 2021 году.

В рамках решения, которое только относится к соцсети Facebook*, компании Meta* было предписано приостановить передачу данных из ЕС в США, на это ей отводится пять месяцев, сообщает RTE.

Компания Facebook* 28 октября 2021 года объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская