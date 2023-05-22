МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Полюс" считает все санкции необоснованными и изучает перспективы их оспаривания законными методами, следует из заявления компании. Новый пакет антироссийских санкций хотят согласовать к саммиту ЕС в июне

В пятницу США ввели санкции против крупнейших российских золотодобывающих компаний "Полиметалл" и "Полюс". Применение рестрикций к ним американские власти объяснили тем, что обе структуры работают в "секторе металлургии и горной добычи российской экономики", который является "существенным источником доходов для правительства РФ". Великобритания и Австралия также объявили о санкциях против "Полюса" 19 мая 2023 года.

"Полюс" считает все введенные против компании и ее дочерних структур санкции необоснованными. Компания тщательно изучит решения соответствующих регуляторов и перспективы оспаривания санкций всеми законными методами",- говорится в сообщении.

Сейчас компания оценивает потенциальное влияние объявленных ограничительных мер и сосредоточится на продолжении своей деятельности в обычном режиме, достижении поставленных производственных целей и развитии своего портфеля активов. "Полюс" подтверждает намерения выполнять все свои социальные и экологические обязательства, отмечается в заявлении.