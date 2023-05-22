ПАРИЖ, 22 мая — ПРАЙМ. Рекордное число сотрудников во Франции не вышло на работу в 2022 году, сообщил канал BFMTV со ссылкой на опубликованное в понедельник исследование французской страховой компании Axa. Во Франции призвали остановить "самоубийство", задуманное Макроном

"Абсентеизм на предприятии достиг рекорда в 2022 году, 44% сотрудников не выходили на работу хотя бы один день, в отличие от 30% в 2019 году", — сказано на сайте канала.

Отмечается, что причинами такой статистики являются не только последствия пандемии коронавируса, но и растущее числом людей, которые жалуются на психологические проблемы и нарушения опорно-двигательного аппарата. Психологические проблемы второй год подряд остаются главной причиной ухода на больничный среди сотрудников компаний, сказано в тексте.

Согласно прогнозам авторов исследования, в 2023 году будет наблюдаться небольшое снижение случаев абсентеизма, но останется выше доковидного уровня.