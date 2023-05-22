Омбудсмен Порочкин: шестидневная рабочая неделя повысит расходы компаний и число разводов
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Возможное введение в России шестидневной рабочей недели следует тщательно просчитать и проанализировать со всех сторон, сейчас понятно, что он ляжет бременем на работодателей и может даже вызвать рост числа разводов, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
"Любое предложение можно рассматривать всерьез, когда оно экономически обосновано. На сегодняшний день инициаторы предложения привели словесные доводы, при этом не предоставив никаких экономических расчетов производительности труда и финансовой нагрузки на работодателей в связи с увеличением рабочего времени", — сказал он.
По мнению Порочкина, увеличение рабочего времени ляжет бременем на работодателей. "И если государственные учреждения, возможно, смогут справится с финансовыми нагрузками, то представители бизнеса — далеко не все", — пояснил он.
"Надежда на увеличение зарплаты в связи с ростом рабочего времени может не оправдаться. Причина проста — увеличение времени работы не равно увеличению прибыли компании, а значит, не будет средств на увеличение оплаты труда работникам", — отметил эксперт.
У шестидневной рабочей недели есть и социальная сторона: подавляющему числу работников такие меры крайне не понравятся, считает Порочкин.
"Дело даже не в их желании, а в уменьшении времени отдыха. Ведь не секрет, что для большинства соотечественников выходные — это время для отдыха с семьей. Такой фактор может спровоцировать рост числа разводов и обострить без того острую демографическую проблему в стране", — заключил эксперт.
Ранее в понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести шестидневную рабочую неделю, что, по мнению объединения, повысит прочность экономики в условиях санкций.
https://1prime.ru/business/20230522/840653864.html