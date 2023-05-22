МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Возможное введение в России шестидневной рабочей недели следует тщательно просчитать и проанализировать со всех сторон, сейчас понятно, что он ляжет бременем на работодателей и может даже вызвать рост числа разводов, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Предприниматель оценил идею о введении в России шестидневной рабочей недели

"Любое предложение можно рассматривать всерьез, когда оно экономически обосновано. На сегодняшний день инициаторы предложения привели словесные доводы, при этом не предоставив никаких экономических расчетов производительности труда и финансовой нагрузки на работодателей в связи с увеличением рабочего времени", — сказал он.

По мнению Порочкина, увеличение рабочего времени ляжет бременем на работодателей. "И если государственные учреждения, возможно, смогут справится с финансовыми нагрузками, то представители бизнеса — далеко не все", — пояснил он.

"Надежда на увеличение зарплаты в связи с ростом рабочего времени может не оправдаться. Причина проста — увеличение времени работы не равно увеличению прибыли компании, а значит, не будет средств на увеличение оплаты труда работникам", — отметил эксперт.

У шестидневной рабочей недели есть и социальная сторона: подавляющему числу работников такие меры крайне не понравятся, считает Порочкин.

"Дело даже не в их желании, а в уменьшении времени отдыха. Ведь не секрет, что для большинства соотечественников выходные — это время для отдыха с семьей. Такой фактор может спровоцировать рост числа разводов и обострить без того острую демографическую проблему в стране", — заключил эксперт.

Ранее в понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести шестидневную рабочую неделю, что, по мнению объединения, повысит прочность экономики в условиях санкций.