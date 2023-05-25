МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в апреле выросло на 9,9% в годовом выражении — до 66 527 машин, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). АвтоВАЗ объявил цену на новую Lada Vesta

При этом производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц сократилось на 8,3%, до 11 707 машин, а автомобилей на экспорт — выросло на 14,7%, до 54 820.

Суммарно за четыре месяца производство автомобилей в стране возросло на 6,9%, до 286 414 машин. В том числе для внутреннего рынка было выпущено 57 035 автомобилей (+1,3%), на экспорт – 229 379 машин (+8,4%).

"Производство автомобилей в Великобритании вновь начинает расти, что является хорошей новостью для сектора… Эти цифры также показывают, что экспорт, особенно в Европу, продолжает оставаться основой британского производства автомобилей", — приводятся в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.