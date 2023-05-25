БИШКЕК, 25 мая — ПРАЙМ. Странам ЕАЭС стоит позволить трудовым мигрантам заполнять необходимые документы удаленно в электронном формате, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. СМИ: в европейском ВПК жалуются на кадровый голод

"Необходимо представить возможность гражданам выполнять действия, требуемые при трудоустройстве в другой стране, в электронном формате, в том числе и находясь в своей стране", — сказал он.

По его словам, это поможет значительно облегчить трудоустройство граждан стран ЕАЭС для соблюдения одного из основных принципов объединения — свободы перемещения. "В качестве первого шага предлагается проработать возможность признания результатов медосмотра трудящегося, который пройден в стране выезда, для пребывания в РФ по аналогии с приложением "Путешествую без COVID-19", — уточнил глава Киргизии.