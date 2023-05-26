МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Розничные продажи в Австралии в апреле остались без изменений, так как потребители сократили расходы перед лицом высокой стоимости жизни и роста процентных ставок. Продажи новостроек в США неожиданно выросли в апреле

Как показали опубликованные в пятницу данные Австралийского бюро статистики, розничные продажи в апреле не изменились по сравнению с мартом, когда они выросли на 0,4%. Аналитики ожидали роста продаж на 0,2%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в апреле выросли на 4,2% после роста на 5,4% в марте.