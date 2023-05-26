ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — ПРАЙМ. Средняя стоимость новых автомобильных шин в России снизилась в марте-мае текущего года на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года из-за отката резко выросших цен, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного сайта "Дром". Производство автомобилей в Британии выросло на 9,9 процента в апреле

По его словам, аналитики изучили объявления, размещенные на сайте в марте-мае 2022 года и 2023 года, и выяснили, как менялись цены на покрышки.

"К сегодняшнему дню средняя стоимость новых покрышек опустилась на 9%, а бывших в употреблении шин выросла на 21%. В большинстве крупных городов отмечается аналогичная динамика. Например, в Москве цены на новые шины снизились на 9%, в Екатеринбурге — на 12,5%, в Новосибирске — на 11%, а во Владивостоке — на 9%. Вместе с тем цены на бывшие в употреблении покрышки выросли на 4% в Москве, на 14% в Екатеринбурге, 15% в Новосибирске и 11% во Владивостоке", — сказал собеседник.

Аналитики полагают, что снижение стоимости новых шин объясняется тем, что в феврале-марте 2022 года покрышки резко подорожали — модели отдельных брендов выросли в цене на 71%.

"Двукратный рост цен продемонстрировали как российские, так и импортные шины. Сильно увеличился спрос: покупатели сметали шины с виртуальных прилавков. Сегодня ситуация стабилизировалась, цены на новые шины незначительно снизились, но не вернулись к дофевральским", — привел собеседник комментарий продакт-менеджера "Дрома" Владимира Питина.

Больше всего подешевели новые шины китайского бренда Triangle — на 21%. На 7% снизились цены на европейские Nokian. Bridgestone и Nexen подешевели немногим меньше — на 6%.

"Продажи шин в этом сезоне снизились на 20% по России. Объясняется это тем, что в марте прошлого года, опасаясь прекращения поставок, многие автовладельцы закупились покрышками впрок. Однако по сравнению с 2021 годом продажи шин выросли на 11,5%. Похожая ситуация складывается сегодня в крупных городах: в Москве продажи упали на 25% относительно 2022 года, в Новосибирске — на 24%, в Екатеринбурге — на 5% и на 6% во Владивостоке", — добавил собеседник.